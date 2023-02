Università, scure sui posti di Medicina. Meno 529: in Lombardia calano di 39

Meno posti per Medicina? Di primo acchito pare un passo indietro che cozza con i proclami recenti. A uno sguardo più approfondito, emergono però due motivazioni: rispetto a quel che accadeva diversi anni fa, i posti sono comunque di più; e poi, c’è una questione di programmazione con scenari diversi. Il ministero dell’Università ha pubblicato nella serata di venerdì il decreto che definisce – in via provvisoria – i posti disponibili per l’accesso ai corsi di laurea in Medicina per l’anno accademico 2023/2024: i posti sono in calo rispetto al 2022/2023, con un arretramento di un migliaio complessivo. In particolare, i posti per i candidati residenti in Italia saranno 14.211, cioè 529 in meno rispetto all’anno precedente, mentre per i candidati di Paesi extra Ue residenti all’estero saranno 576, cioè 560 in meno rispetto all’anno precedente.