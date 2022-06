Un’opera lirica sulla Carrà agita la Fondazione Donizetti

Qual è il nesso tra Raffaella Carrà e il melodramma? Tra i velluti rossi del Donizetti ha senso portare in scena uno spettacolo lirico dedicato alla showgirl dal caschetto d’oro? E se poi non incontrasse i gusti di pubblico e critica, al netto di costi non certo da sottovalutare? Qualche consigliere della Fondazione Teatro Donizetti deve esserselo chiesto nella giornata di giovedì 16 giugno, quando si è trattato di prendere in esame la proposta del direttore artistico del Festival Donizetti Opera Francesco Micheli, che vorrebbe produrre nel 2023 uno spettacolo dedicato alla cantante, attrice e conduttrice scomparsa quasi un anno fa. Dubbi che hanno attraversato il Cda presieduto da Giorgio Berta, tanto che il progetto per il momento è stato congelato.