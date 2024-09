Un’ora al giorno per spostarsi, solo il 6,7% usa i mezzi pubblici: il report - Video

Fermi nel traffico o a passo più sostenuto, il tema di fondo è però lo stesso: spostarsi porta via una fetta importante di tempo, tutti i giorni. Quanto? In media, nei giorni feriali, i bergamaschi «dedicano» quotidianamente 53,9 minuti alla mobilità, tra auto, trasporto pubblico o sharing, ma anche a piedi o in bici. Tradotto in distanza, ci si sposta per 26,8 chilometri al giorno. Se i dati di partenza sono abbastanza allineati alla tendenza regionale e nazionale, l’universo della mobilità bergamasca racconta di alcune peculiarità. Non proprio tutte virtuose: perché qui il trasporto pubblico locale fa meno presa che altrove (lo usa solo il 6,7% della popolazione), e una futura inversione di tendenza non pare intravedersi.

Lo studio sulla mobilità dei bergamaschi

La fotografia è impressa nella ricerca di Isfort (centro studi dedicato a mobilità e trasporti) per conto dell’Agenzia per il Trasporto pubblico locale di Bergamo, sulla base di 1.877 interviste a un campione rappresentativo della popolazione bergamasca. «Capire come si muovono i bergamaschi è il primo passo per decidere – ha spiegato Angela Ceresoli, presidente dell’Agenzia per il Tpl, introducendo ieri la presentazione –. La mancanza di risorse è un problema cronico, la ripresa del Tpl è stata lentissima dopo il Covid, e c’è una disaffezione verso il servizio». Con un paradosso apparente: «Vanno benissimo i grossi investimenti sulle infrastrutture, ma si è creata nell’utenza un’ulteriore disaffezione per via di un certo tipo di pensiero: si spendono soldi per le nuove infrastrutture, ma mio figlio oggi non riesce a salire sull’autobus perché è troppo pieno. Ciò che possiamo fare è gestire nella maniera migliore la regolazione del sistema».

Da sinistra, Carlo Carminucci, Marco Berlanda e Angela Ceresoli (Foto Bedolis)

(Foto di Bedolis)

Per il 43,1% tragitti brevi

Domande, risposte, numeri. Innanzitutto, perché ci si muove in Bergamasca? Soprattutto per lavoro (40,1% degli spostamenti, contro il 35,5% di media lombarda e il 32,3% di media nazionale), poi per il tempo libero (33%), per la gestione familiare (22,4%, dato molto più basso rispetto a Lombardia, 32,7%, e Italia, 33%) e per studio (4,5%). Sul «come» ci si muove, la risposta predominante resta il mezzo privato: il 67,8% dei bergamaschi (due terzi) si sposta con l’auto, il 2,7% con la moto, il 19,1% a piedi e il 3,6% con bici o «micromobilità» (monopattini, sharing), mentre solo il 6,7% usa i mezzi pubblici.

È quest’ultimo dato a destare attenzione, visto che è circa la metà della media lombarda (12,6%, ma incide ovviamente il peso del bacino di Milano) e un paio di punti sotto la media nazionale (8,6%). «Il dominio dell’uso dell’auto è evidentissimo – rileva Carlo Carminucci, direttore di Isfort, che ha illustrato l’indagine –. Il confronto col dato nazionale è un po’ preoccupante».

«Analisi di questo tipo non devono fornire necessariamente delle risposte, ma sono preziose se stimolano delle domande» Quanto al tempo impiegato per la mobilità, i dati peggiori si osservano nella «sottorete Ovest», quella che comprende Val Brembana, Valle Imagna e Isola. E se da un lato la media delle distanze coperte ogni giorno è di quasi 27 chilometri, al tempo stesso ben il 43,1% dei bergamaschi compie tragitti tra i 2 e i 10 chilometri: significa che c’è un ventaglio decisamente ampio di tipologie di spostamenti, comprese alcune lunghe tratte di pendolarismo che trascinano la media verso l’alto. «Analisi di questo tipo – è la riflessione di Marcello Marino, direttore dell’Agenzia per il Tpl di Bergamo – non devono fornire necessariamente delle risposte, ma sono preziose se stimolano delle domande». Detto del presente, la ricerca prova anche a comprendere cosa accadrà in futuro, sempre sulla base delle risposte degli intervistati.

Tpl, tendenza in calo

Punto di partenza, il Tpl resta poco attrattivo: facendo la differenza tra quanti pensano di utilizzare di più i mezzi pubblici nel «futuro prossimo» e quanti invece affermano che lo faranno di meno, filtra un potenziale calo del 10,5% nelle ore di punta, dell’8,3% nelle ore di morbida e del 6,3% nel fine settimana. «Il dato più preoccupante – rimarca appunto Carminucci – è che anche per il futuro non sembra prospettarsi un recupero del Tpl. Incide ancora molto la percezione piuttosto negativa sui mezzi pubblici, un’eredità del Covid: c’è un mood ancora negativo verso il Tpl che va al di là dell’oggettiva qualità dei servizi offerti». Allo stesso tempo, però, emerge anche un potenziale calo del 4,6% dell’uso delle auto o delle moto nelle ore di punta, e cali più contenuti nelle altre fasce. Cosa crescerà? La bici e la «micromobilità»: le «intenzioni» degli intervistati portano a un delta del +3,2% nel maggior uso di questi mezzi.