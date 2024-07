Uomo nel torrente Morla a Bergamo: in gravi condizioni - Foto

Dalle prime informazioni si tratterebbe di un uomo in gravi condizioni che è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Bergamo. Potrebbe trattarsi dalle prime informazioni di un malore, da ricostruire ancora con chiarezza la dinamica dei fatti. I vigili del fuoco, con una squadra da Bergamo, sono scesi nella roggia e hanno recuperato l’uomo. Con i vigili del fuoco anche gli agenti della polizia.

Le sue condizioni sono apparse subito critiche e l'uomo è stato posto su una lettiga per poi essere sollevato e trasferito in ambulanza in ospedale.