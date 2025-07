Vacanze in camping: nella Bergamasca resistono 12 strutture

Strutture realizzate più di trent’anni fa, piazzole occupate principalmente da clienti stanziali, conduzione familiare. È l’identikit di quasi tutti i campeggi bergamaschi, realtà ricettive che, a parte rare eccezioni, rischiano di non intercettare i flussi turistici che oggi sono perlopiù caratterizzati da soggiorni brevi, ricchi di esperienze e accento internazionale. Tuttavia, proprietari e gestori non cedono alla lamentazione e anzi rinnovano il proprio impegno per essere ospitali e accoglienti con tutti i visitatori, sapendo che il contatto con la natura, montagna o lago che sia, è il loro punto di forza.

Dieci campeggi (più due)

In provincia di Bergamo risultano essere attivi attualmente dieci campeggi più due agricampeggi – quelli di Bossico e Schilpario –, concentrati nelle valli e sui laghi, che mettono a disposizione complessivamente quasi 1.500 piazzole. Si tratta di realtà nate negli Anni Settanta e Ottanta, quando si diffondevano tende e roulotte. «Questo campeggio – conferma Patrizia Ganzetti, del Patrice di Castione della Presolana – lo costruì mio padre quasi cinquant’anni fa: aveva una tipografia a Milano, ma era innamorato di questo posto. Aveva messo la sua tenda, e piano piano ha iniziato ad accogliere amici e conoscenti, fino a realizzare quattro bungalow e più di cento piazzole. Qui il posto è bello, per gli amanti della montagna in estate c’è tutta la Presolana da esplorare e d’inverno possono sciare qui o a Colere. Io però ho la mia età, e sinceramente il lavoro fisico comincia a pesarmi: da sola, devo effettuare tutte le manutenzioni. Se arrivasse qualcuno pronto a darmi una mano sarei contenta».

Dalla Presolana all’Alben

Può contare sulla collaborazione e il sostegno dei familiari invece Fausta Tiraboschi, la titolare del campeggio di Zambla aperto nel 1989: «Mio fratello – racconta – ha un’azienda agricola da cui prendiamo i prodotti a chilometro zero per il bar del campeggio. Da noi l’80% delle piazzole è occupata dagli stanziali che stanno da noi nei fine settimana e riempiono la struttura soltanto ad agosto. Sappiamo che il turismo è molto cambiato da quando abbiamo aperto, ma non abbiamo voluto stravolgere le nostre proposte: persino i prezzi li abbiamo tenuti bloccati per dieci anni, solo adesso abbiamo aumentato di un euro. Sono convinta che l’enorme richiamo esercitato negli ultimi tempi dalla montagna porterà a buoni risultati anche per noi: se fino a dieci anni fa erano pochi appassionati a salire in cima all’Arera o al Grem, adesso tutti i sabati e le domeniche vediamo passare intere comitive formate soprattutto da giovani, il che ci fa ben sperare per il futuro».

Il campeggio di Zambla

Sul lago di Endine

Affacciato sul lago di Endine è invece il camping La Tartufaia di Ranzanico, aperto venticinque anni fa da Roberto Marchiondi che lo gestisce ancora oggi e che ha fatto una scelta precisa: «Neppure una piazzola è riservata agli stanziali». Questo vuol dire rinunciare a un’entrata economica certa, ma anche la possibilità di poter contare sulla rotazione continua degli ospiti: «È la nostra filosofia – conferma Marchiondi –, ma finora l’estate non sta andando molto bene: la stagione era iniziata molto bene con i ponti primaverili, poi si è fermata di colpo».

«Partecipiamo a fiere turistiche in Danimarca, Olanda e Svezia: la crescita passa da un impegno continuo e costante» In questo fine settimana, su cento piazzole, «quelle prenotate stanno sulle dita di una mano – racconta –. Non mi faccio però spaventare, so che siamo in una fase di passaggio tra la bassa e l’alta stagione, e come sempre ad agosto avremo il pienone. Crediamo nel nostro lavoro tanto che partecipiamo a fiere turistiche in Danimarca, Olanda e Svezia: la crescita passa da un impegno continuo e costante».

La Tartufaia di Ranzanico

A Predore

Sulla sponda bergamasca del Sebino l’unico campeggio attualmente attivo è l’Eurovil di Predore, che da qualche anno è gestito direttamente dai proprietari: «Venne aperto nel 1973 – racconta Sira Colosio – e stiamo investendo per bilanciare la presenza degli stanziali, che è ancora del 70%, provenienti principalmente da Milano, Brianza, hinterland di Bergamo. Per intercettare gli stranieri abbiamo installato sette mobil-home e l’obiettivo è di arrivare a diciannove».

L’Eurovil di Predore

Fuori dagli schemi