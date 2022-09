Valverde, Locatelli condannato a 19 anni in appello per la morte di Viviana

In primo grado era stato condannato a 18 anni (più tre di libertà vigilata): per i giudici della Corte d’assise Viviana Caglioni, 34 anni, di Valverde, morì cadendo sul pavimento di casa la notte del 30 marzo 2020 in conseguenza delle botte del fidanzato Christian Locatelli. Nella giornata di venerdì 23 settembre l’uomo, 43 anni, in carcere a Como, è stato condannato in appello a 19 anni per morte come conseguenza dei maltrattamenti . Presente in aula con i difensori Benedetta Donghi e Federica Bonacina del foro di Lecco, ha chiesto scusa per il suo comportamento nel processo di primo grado (aveva insultato anche il pm).