Vandali sul treno Bergamo-Milano Porta Garibaldi: vetri rotti e due corse saltate

Ancora vandali sui treni. Dopo i danneggiamenti dei giorni scorsi sui convogli Treviglio-Novara, lunedì 29 gennaio si è verificato un altro atto vandalico: stavolta è finito nel mirino il treno 25854 (Bergamo 14.20-Milano Porta Garibaldi 15.29 via Carnate), su cui sono stati rotti sei vetri interni ed esterni. Il treno è stato messo in sicurezza e condotto a Milano Fiorenza per la manutenzione.