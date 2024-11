Venerdì al via la 16esima edizione del Villaggio di Natale in Piazzale degli Alpini

Dal 15 novembre al 29 dicembre, tutti i giorni dalle 10 alle 19.30, il sabato dalle 10 alle 22, torna in Piazzale degli Alpini il tradizionale Villaggio di Natale organizzato dall’associazione Notèr de Bèrghem, in collaborazione con Anva Confesercenti Bergamo. Quest’anno, complice la nuova cancellata che circonda l’area, le caratteristiche casette in legno saranno 25, collocate sulla soglia di Piazzale degli Alpini, sconfinando sul marciapiede di Viale Papa Giovanni XXIII e abbracciando l’ormai tradizionale pista di pattinaggio ospitata da NXT Station.

Cosa trovare

Ad accogliere visitatori e curiosi ci saranno tantissimi prodotti artigianali e gastronomici, dolci tradizioni di un mercatino natalizio che colora e profuma il centro di Bergamo da 16 edizioni. L’offerta gastronomica del villaggio vedrà tante riconferme: dai bretzel dolci e salati, ai pizzoccheri valtellinesi, passando per i dolci ungheresi. Tra le novità di questa edizione, invece, i churros, le tipiche frittelle dolci spagnole da intingere in una densa cioccolata calda ed i cannoli siciliani che avranno a disposizione uno stand tutto loro. Tra le idee regalo ci saranno numerosi banchi con sciarpe, guanti, berretti, mentre un’intera casetta sarà dedicata alle borse di cuoio. Uno stand nuovo proporrà le caldissime ciabatte e pantofole in feltro, tipiche del Trentino-Alto Adige. Sempre a proposito di calzature e calzini, anche le calzette di lana di alpaca arriveranno al Villaggio per la prima volta.

Le novità negli stand

Immancabili anche decorazioni e prodotti artigianali in legno, perfetti per decorare la casa con la tipica atmosfera natalizia. Tra le novità di quest’anno anche due stand con prodotti di bigiotteria di qualità, che arricchiscono la variegata offerta del Villaggio di Natale.

Immancabile la giostra natalizia dedicata ai bambini, mentre il fine settimana tornano gli artisti di strada e le esibizioni musicali con zampognari e cornamuse

Santa Lucia e Babbo Natale

La magia si rinnova anche quest’anno negli occhi dei bambini e delle bambine che potranno salutare Santa Lucia alle 15 di domenica 8 dicembre. La Santa più amata dai bergamaschi sarà accompagnata da alcuni aiutanti folletti e farà il giro del Piazzale degli Alpini, iniziando a raccogliere le prime letterine dei più piccoli. In sottofondo le cornamuse suoneranno canzoni e brani tipici del Natale. Immancabile la giostra natalizia dedicata ai bambini, mentre il fine settimana tornano gli artisti di strada e le esibizioni musicali con zampognari e cornamuse.

Il 15 e 22 dicembre l’ospite d’onore sarà Babbo Natale, con una casa costruita appositamente per lui e per un gruppo di folletti, con una grande seduta che permetterà di fare una foto ricordo. Immancabile, soprattutto per i più piccoli, sarà infatti uno scatto per immortalare il momento della consegna della letterina a Babbo Natale.

La Messa di Natale

Infine, il 24 dicembre, la tradizionale Santa Messa di Natale, celebrata dalla Caritas nel piazzale autolinee alle 22.00 e, a seguire, panettone e spumante per tutti.

Info di servizio