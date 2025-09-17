Verbali inviati tramite Send: la copia cartacea disponibile gratis alla Polizia locale di Bergamo

Nell’ambito del percorso di transizione digitale avviato dal Comune di Bergamo, alcuni cittadini hanno segnalato difficoltà nell’accesso alle copie cartacee dei verbali trasmessi attraverso la piattaforma Send (Servizio notifiche digitali). Per rispondere a queste esigenze, l’Amministrazione ha attivato presso il front office della Polizia locale, in via Coghetti 10, un servizio dedicato dove è possibile ottenere, gratuitamente, una copia cartacea del verbale. Lo sportello è aperto dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle 8.30 alle 18.30, e il sabato dalle 8.30 alle 17.30.

Che cosa è il sistema Send

È importante sottolineare che tale copia cartacea ha esclusivamente finalità informative e di supporto al pagamento della sanzione. Non ha valore di notifica ufficiale, che resta regolata dalle modalità previste dalla piattaforma Send. Il sistema Send, introdotto a livello nazionale, rappresenta uno strumento innovativo per la gestione delle notifiche ufficiali, in quanto consente di riceverle in formato digitale in modo sicuro, rapido e sostenibile. Attraverso Send vengono trasmesse le comunicazioni relative alle sanzioni e ai verbali di accertamento delle violazioni al Codice della strada, con l’obiettivo di ridurre i costi e l’impatto ambientale, aumentando allo stesso tempo l’efficienza dei procedimenti amministrativi.

Lo sportello in via Coghetti

La decisione nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di garantire a tutti i cittadini un accesso equo e inclusivo ai servizi pubblici, in particolare a coloro che incontrano maggiori ostacoli nell’utilizzo delle tecnologie digitali. Il Comune tutela così il diritto all’informazione anche di chi non dispone di una Pec, di Spidd, dell’app IO, o non ha dimestichezza con strumenti informatici, offrendo un servizio facilmente accessibile e gratuito.