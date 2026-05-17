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Cronaca / Bergamo Città Domenica 17 Maggio 2026

Vespa travolta da una Lancia rossa in via Rovelli: «Cerco chi ha visto l’incidente»

L’APPELLO. L’appello di un 32enne bergamasco caduto in via Rovelli dopo una mancata precedenza: «Ho la targa dell’auto, ma per l’assicurazione servono testimoni». Martedì sarà operato al ginocchio.

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Vespa travolta da una Lancia rossa in via Rovelli: «Cerco chi ha visto l’incidente»

«Quella vecchia Lancia rossa, modello degli anni ’60 o ’70, è uscita dallo stop di via Rovelli senza darmi la precedenza e io, che con la mia Vespa provenivo da via Piatti e andavo verso il cimitero, me la sono trovata in mezzo alla strada. Ho frenato e sono finito a terra, rompendomi un ginocchio». E. R., 32 anni di Bergamo, cerca testimoni dell’incidente, avvenuto martedì 12 maggio alle 16.25: «L’uomo di mezza età alla guida dell’auto non si è fermato ad aspettare la Polizia locale di Bergamo, ma sono riuscito a fare una foto dell’auto in cui si vede la targa – prosegue il giovane, ricoverato alle Gavazzeni dove martedì sarà operato al piatto tibiale –. L’incidente è avvenuto di fronte all’Osteria della Dogana e c’erano almeno 8-9 persone che si sono fermate a soccorrermi e hanno chiamato il 112».

«Sono una partita Iva e quindi senza malattia, preoccupato per il mio ginocchio e per i mesi in cui dovrò stare a riposo senza poter lavorare. La Polizia locale ha la targa dell’auto ma sarebbe importante, ai fini assicurativi, avere anche la testimonianza di qualcuno che ha assistito all’incidente. Ho fatto mettere anche volantini nella zona e un post sul gruppo Facebook “Sei di Bergamo se...”». Prego chiunque voglia aiutarmi di contattare la Polizia locale al numero 035.399559».

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