Vespa travolta da una Lancia rossa in via Rovelli: «Cerco chi ha visto l’incidente»

«Quella vecchia Lancia rossa, modello degli anni ’60 o ’70, è uscita dallo stop di via Rovelli senza darmi la precedenza e io, che con la mia Vespa provenivo da via Piatti e andavo verso il cimitero, me la sono trovata in mezzo alla strada. Ho frenato e sono finito a terra, rompendomi un ginocchio». E. R., 32 anni di Bergamo, cerca testimoni dell’incidente, avvenuto martedì 12 maggio alle 16.25: «L’uomo di mezza età alla guida dell’auto non si è fermato ad aspettare la Polizia locale di Bergamo, ma sono riuscito a fare una foto dell’auto in cui si vede la targa – prosegue il giovane, ricoverato alle Gavazzeni dove martedì sarà operato al piatto tibiale –. L’incidente è avvenuto di fronte all’Osteria della Dogana e c’erano almeno 8-9 persone che si sono fermate a soccorrermi e hanno chiamato il 112».