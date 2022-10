Via ai lavori per Casa Suardi e l’ex mercato ortofrutticolo

«Avrete visto che in città ci sono lavori in corso e altri cantieri arriveranno, vogliamo essere pronti per il 2023». Ieri sera al Teatro Sociale il sindaco Giorgio Gori, insieme all’assessore alla Cultura Nadia Ghisalberti, ha dato nuove anticipazioni su quel che accadrà il prossimo anno, quando Bergamo sarà con Brescia Capitale italiana della Cultura. La lunga lista di interventi e iniziative in calendario si va arricchendo di settimana in settimana. «Colgo l’occasione per annunciare che il prossimo 24 ottobre partiranno i lavori per l’ampliamento delle biblioteche Mai e Tiraboschi – ha detto Gori –. La Mai troverà nuovi spazi in Casa Suardi, la biblioteca Tiraboschi nell’ex mercato ortofrutticolo».