Via allo «Sbarazzo», caccia allo sconto in centro fino a domenica - Foto

Ha preso il via venerdì 2 settembre a Bergamo la sesta edizione dello «Sbarazzo» . Più di cento negozi del centro hanno messo in vetrina e disposto all’esterno delle attività i prodotti in promozione. La tre giorni, che torna nella sua formula piena dopo la pandemia, è stata organizzata dal Distretto Urbano del Commercio, insieme al Comune di Bergamo e all’associazione BergamoInCentro.