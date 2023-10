Via Autostrada, ecco il rondò «provvisorio»: spenti i semafori - Foto

Nella tarda mattinata di lunedì 30 ottobre i semafori dell’incrocio tra via Autostrada e via Carnovali sono stati spenti, per non riaccenderli più (questo almeno, l’auspicio del Comune). A dirigere il traffico del pericoloso crocevia c’è la rotatoria in fase di costruzione, che è stata abbozzata nel suo assetto definitivo con la posa dei new jersey provvisori.

Affidato l’incarico per la fontana

Palazzo Frizzoni ha affidato anche l’incarico ad una ditta specializzata che realizzerà parte della futura fontana che decorerà la rotonda di ingresso alla città, una sorta di «cupola» creata dai getti d’acqua. Qualcosa che si ispira, si legge nella relazione tecnica al progetto esecutivo, a «piazza De Ferrari a Genova», ma anche alla fontana del «Lincoln Center negli Usa», a New York. Avrà un diametro di 15 metri con un contorno «verde» rialzato (dove prenderanno dimora esemplari di lavanda «Angustifolia») che creerà l’invaso per la vasca. «Al centro ci sarà una corona in corten con un grande getto e circa 40 getti laterali che convogliano sullo stesso – illustra l’assessore ai Lavori pubblici Marco Brembilla –. La fontana avrà una scenografia sia idraulica che illuminotecnica, questo significa che ad esempio, per la festa della Repubblica, si colorerà con il tricolore. Di notte si spegnerà, e l’acqua non sarà sprecata grazie all’impianto di ricircolo».

Al centro della rotatoria rtoverà spazio una fontana di 15 metri di diametro

(Foto di Bedolis)

Da un privato 90mila euro

La fontana, si diceva, si ispira ad altri manufatti, «in particolare - spiegano dalla casa comunale - a quella di Genova, che tutti conoscono. Il diametro della futura fontana sarà inferiore, ma muoverà 150 litri al secondo, sarà “corposa”. Il suo funzionamento sarà efficiente, gestito tramite una App». Rispetto al costo totale della rotatoria di circa 1 milione e 700mila euro, la fontana incide per 250mila euro circa. Ma grazie ad una manifestazione d’interesse lanciata dall’amministrazione comunale rispetto a possibili sponsorizzazioni, parte dell’opera sarà finanziata da un privato con circa 90mila euro (l’identità dello sponsor sarà svelata una volta perfezionata la procedura amministrativa). La fontana sarà realizzata con buona probabilità con l’anno nuovo, intanto Palafrizzoni è concentrato sulla rotatoria: «Il cantiere sta procedendo bene – afferma Brembilla –. È stato realizzato il nuovo muretto del Punto blu e quella parte è stata asfaltata, per questo ora è possibile lavorare sull’altra parte della strada. Si cerca di non arrecare disturbo al traffico, vedremo come andrà nei prossimi giorni a semafori spenti anche se, di fatto, dal punto di vista viabilistico non cambierà nulla».

Il rendering della fontana che decorerà la rotatoria

Data di fine lavori difficile da fissare