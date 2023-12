Via Autostrada, per febbraio sarà ultimato il rondò con la fontana

Nel cuore del trafficato incrocio sta prendendo forma la nuova rotonda pensata per mandare in pensione il semaforo. Il cantiere, frutto di un investimento di circa 1,7 milioni di euro e voluto per migliorare la viabilità cittadina in entrata e uscita, è partito a inizio settembre, dopo essere slittato di alcune settimane a causa della riqualificazione della rotatoria allo svincolo dell’A4. Demolito il muretto nell’area che fino a pochi mesi fa era l’accesso al Punto Blu di via Autostrada, il cui ingresso è stato spostato in via Carnovali come da accordi con Società Autostrade, le operazioni si sono poi concentrate sulla rotonda del diametro di 47 metri. «La rotatoria di fatto è completata, mancano le asfaltare e alcune opere di contorno – aggiorna Brembilla –. L’impresa che si è aggiudicata i lavori (la ditta Suardi ndr) mi ha rassicurato, dicendo che non ci sarebbero stati problemi anche a lavorare a scuole aperte. Infatti non ci sono stati grandi disagi. È la stessa ditta che realizzò la rotatoria gemella alla Malpensata».