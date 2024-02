Via Autostrada, da giovedì lavori di notte alla rotonda

Per consentire i lavori, il Comune ha emesso un’ordinanza per istituire, da giovedì e fino a sabato 17 febbraio dalle 22.30 alle 5.30 del giorno successivo, i seguenti provvedimenti viabilistici: in corrispondenza della rotonda divieto di transito per tutte le categorie dei veicoli eccetto i mezzi dell’impresa impegnata nei lavori; deviazione dei pedoni sui marciapiedi opposti a quelli interessati dai lavori. Il cantiere dovrebbe concludersi entro la fine del mese.