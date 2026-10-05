Via Bianzana a Bergamo, scattano le sanzioni

Da lunedì 5 ottobre si fa sul serio e anche i «furbetti» che quel divieto hanno continuato per mesi a non rispettarlo, dovranno adeguarsi. Si accendono le telecamere di via Bianzana, all’incrocio con via Serassi per impedire ai veicoli non autorizzati di raggiungere il rondò delle Valli. Il solo divieto, in vigore da quando è stata aperta la bretella verso ChorusLife, non è bastato a convincere tutti gli automobilisti a svoltare in via Serassi e ad imboccare la nuova strada.

Il divieto riguarda l’ultimo tratto della strada, dal civico 72: resta una corsia preferenziale riservata agli autobus del trasporto pubblico locale, ai taxi, ai mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine e agli Ncc.

La modifica alla circolazione risale all’aprile 2025, quando è stata aperta la nuova strada. Da allora, la sola segnaletica non è stata sufficiente a impedire il transito delle auto non autorizzate, nonostante le infrazioni siano progressivamente diminuite.

Le richieste dei cittadini

L’attivazione dei dispositivi elettronici, sollecitata anche da alcuni residenti nei mesi scorsi, introduce ora un controllo automatico, dopo le verifiche sul corretto funzionamento dell’impianto e l’omologazione ministeriale.