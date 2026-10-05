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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 05 Ottobre 2026

Via Bianzana a Bergamo, scattano le sanzioni

VIABILITA’. Si accendono le telecamere all’incrocio con via Serassi: il rondò delle Valli sarà raggiungibile dalla nuova bretella.

Lettura 1 min.
Sergio Cotti
Sergio Cotti Redattore

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Via Bianzana a Bergamo, scattano le sanzioni
La corsia verso il rondò delle Valli è riservata a bus, forze dell’ordine, soccorsi, taxi e Ncc. Molte auto infrangono il divieto BEDOLIS

Da lunedì 5 ottobre si fa sul serio e anche i «furbetti» che quel divieto hanno continuato per mesi a non rispettarlo, dovranno adeguarsi. Si accendono le telecamere di via Bianzana, all’incrocio con via Serassi per impedire ai veicoli non autorizzati di raggiungere il rondò delle Valli. Il solo divieto, in vigore da quando è stata aperta la bretella verso ChorusLife, non è bastato a convincere tutti gli automobilisti a svoltare in via Serassi e ad imboccare la nuova strada.

Il divieto riguarda l’ultimo tratto della strada, dal civico 72: resta una corsia preferenziale riservata agli autobus del trasporto pubblico locale, ai taxi, ai mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine e agli Ncc.

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La modifica alla circolazione risale all’aprile 2025, quando è stata aperta la nuova strada. Da allora, la sola segnaletica non è stata sufficiente a impedire il transito delle auto non autorizzate, nonostante le infrazioni siano progressivamente diminuite.

Le richieste dei cittadini

L’attivazione dei dispositivi elettronici, sollecitata anche da alcuni residenti nei mesi scorsi, introduce ora un controllo automatico, dopo le verifiche sul corretto funzionamento dell’impianto e l’omologazione ministeriale.

Chi imboccherà la corsia senza averne titolo sarà sanzionato con una multa di almeno 83 euro, come previsto dall’articolo 7 del Codice della strada

Alla base della scelta c’è soprattutto una questione di sicurezza. Il tratto interessato si trova in prossimità di una rotatoria dalla quale si diramano diversi flussi di traffico, diretti verso la Valle Brembana e via Borsellino. La presenza di numerosi accessi e uscite, unita alla velocità dei veicoli in transito, rende necessario evitare che le auto attraversino la corsia riservata, interferendo con i movimenti degli altri mezzi.Da lunedì, quindi, il rispetto del divieto non sarà più affidato soltanto alla segnaletica e all’attenzione degli automobilisti: chi imboccherà la corsia senza averne titolo sarà sanzionato con una multa di almeno 83 euro, come previsto dall’articolo 7 del Codice della strada.

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