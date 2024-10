Via Mai: autobus costretto a una brusca frenata, soccorsi cinque passeggeri

Grosso spavento in via Angelo Mai, intorno alle 11,15 di giovedì 24 ottobre. Cinque passeggeri di un autobus della linea 8 di Atb - diretto a Seriate - sono stati soccorsi dopo essere caduti a terra a causa di una brusca frenata del mezzo, per cause in fase d’accertamento.

Sul posto tre ambulanze e un’automedica: una donna è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, altri passeggeri - tra cui due bambine visibilmente spaventate - sono stati medicati sul posto. Tra i feriti, non in condizioni gravi, altre due donne.