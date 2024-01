Via Moroni, picco di consumi elettrici quando divampò il rogo. Gli inquirenti: il flessibile fu usato

In particolare, stando alla relazione depositata in Procura dal Niat, avrebbero maneggiato un flessibile il cui attrito contro uno dei chiodi che fissavano alcuni pannelli in legno al tetto avrebbe sprigionato scintille in grado di originare l’incendio. I due artigiani presenti quella mattina (il titolare della ditta dell’Isola che aveva firmato il contratto d’appalto per i lavori di ristrutturazione della mansarda e un suo collega) hanno affermato che in quel momento non avevano iniziato a lavorare alla sistemazione dell’appartamento e che erano ancora impegnati a portare al piano l’attrezzatura. Nell’inchiesta per incendio colposo è indagato il titolare, il soggetto che, per l’accusa, avrebbe dovuto adottare il piano di sicurezza. Su richiesta delle parti offese il pm ha deciso di chiedere la perizia. Il 27 febbraio si discuterà dell’istanza davanti al gip.