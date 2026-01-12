Via San Bernardino: chiude da mercoledì 14 gennaio il passaggio pedonale sotto il ponte ferroviario

Da mercoledì 14 gennaio, il passaggio pedonale sotto il ponte ferroviario di via San Bernardino, a Bergamo, sarà nuovamente chiuso. Lo fa sapere il Comune di Bergamo, sottolineando che questa chiusura è dovuta ai lavori di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo FS) per il consolidamento del ponte e il raddoppio della linea ferroviaria tra Bergamo e Ponte San Pietro. «I lavori - spiega Palazzo Frizzoni - si svolgono garantendo il mantenimento in esercizio della linea Bergamo-Treviglio, nell’area del quartiere San Tomaso de Calvi, e comportano la chiusura di via San Bernardino all’altezza dell’intersezione con largo Tironi».