Lunedì 12 Gennaio 2026
Via San Bernardino: chiude da mercoledì 14 gennaio il passaggio pedonale sotto il ponte ferroviario
IL CANTIERE. «La riapertura del passaggio - spiega il Comune di Bergamo - sarà valutata in base all’andamento dei lavori»
Da mercoledì 14 gennaio, il passaggio pedonale sotto il ponte ferroviario di via San Bernardino, a Bergamo, sarà nuovamente chiuso. Lo fa sapere il Comune di Bergamo, sottolineando che questa chiusura è dovuta ai lavori di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo FS) per il consolidamento del ponte e il raddoppio della linea ferroviaria tra Bergamo e Ponte San Pietro. «I lavori - spiega Palazzo Frizzoni - si svolgono garantendo il mantenimento in esercizio della linea Bergamo-Treviglio, nell’area del quartiere San Tomaso de Calvi, e comportano la chiusura di via San Bernardino all’altezza dell’intersezione con largo Tironi».
La chiusura del passaggio pedonale è necessaria perché le prossime fasi dei lavori in corso sul ponte non permetteranno più il transito in sicurezza sotto le arcate, a tutela dell’incolumità pubblica. «La riapertura del passaggio - aggiunge Palazzo Frizzoni - sarà valutata in base all’andamento dei lavori che, al momento, non consentono di definire una data certa».
