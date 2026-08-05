Via San Bernardino, riapre il ponte: i primi a festeggiare sono i pedoni - Foto

Ha riaperto alle 7 di mercoledì 5 agosto il ponte di via San Bernardino, in una sola direzione: dal centro verso Colognola. Una riapertura quasi a sorpresa, anticipata rispetto al 10 agosto indicato da Rete ferroviaria italiana, che offre un primo sfogo alla viabilità dopo quasi un anno di chiusura.

Nelle prime due ore sono transitate appena una dozzina di auto, perché molti automobilisti non sanno che il collegamento è tornato percorribile. Più numerosi i pedoni e alcuni ciclisti, soddisfatti di poter evitare il lungo giro imposto dal cantiere. Con il caldo di questi giorni, non è poco.

La segnaletica a nuovo

Sul posto è presente la polizia locale, mentre si completa il posizionamento della segnaletica. La corsia potrà contribuire ad alleggerire le code in via San Giorgio, anche se nella mattinata, con la città semideserta e il traffico estivo ridotto, non si sono registrati rallentamenti.

L’apertura del ponte di via San Bernardino utile anche per i pedoni

(Foto di Colleoni)

Entro l’autunno la seconda corsia

Il sottopasso era chiuso da settembre scorso per la demolizione e ricostruzione del ponte, cantiere legato al raddoppio ferroviario Bergamo-Ponte San Pietro. La chiusura aveva trasformato una delle principali vie d’accesso alla città in una strada a fondo chiuso, con deviazioni, percorsi allungati e ricadute sulle attività commerciali della zona.