Via Tasso, denunciato l’autore dei vandalismi a Bergamo

È stato subito identificato e denunciato il presunto autore degli atti vandalici compiuti venerdì notte in via Tasso, tra via Contrada Tre Passi e piazzetta Santo Spirito. Dopo poche ore, grazie alla descrizione fornita da un residente che ha chiamato il 112 e dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza cittadine, è stato bloccato dagli agenti della Squadra Volante e portato in questura.

L’uomo, un trentenne di origini straniere, è stato denunciato a piede libero per il danneggiamento di diverse auto e moto parcheggiate in via Tasso, Contrada Tre Passi e Borgo Palazzo, dove erano state rovesciate a calci cinque fioriere posizionate dal Comune come arredo urbano e strappati i tergicristalli dai parabrezza di alcune auto.

L’appello del Comune