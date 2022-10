Viabilità, a Bergamo è ancora più caos. Chiude via Serassi e via Ghislandi va in tilt

Traffico ancora molto sostenuto in città, a causa dei numerosi cantieri aperti in diversi punti nevralgici del capoluogo , che costringono gli automobilisti a lunghe code e gimcane. La novità di martedì è stata rappresentata dai disagi dovuti al cantiere aperto in via Serassi , per la posa di alcuni sottoservizi, che ha comportato la chiusura della strada da viale Pirovano in direzione del rondò delle Valli, così come di via Santi Maurizio e Fermo in uscita da Bergamo. Risultato: le automobili si sono riversate su via Borgo Palazzo, ma soprattutto su via Ghislandi, con code importanti che nei momenti di punta hanno raggiunto l’intersezione con via Codussi.