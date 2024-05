Viabilità modificata in Città alta, i dubbi. Ztl attiva, multa certa se non si va nei tre silo

Come l’inversione di marcia di via Brigata Lupi, consentendo la svolta, arrivati all’incrocio con via Locatelli, anche a sinistra, verso viale Vittorio Emanuele. E qui si innesta una seconda modifica: se ci si trova su viale Vittorio Emanuele direzione città bassa, è possibile svoltare a sinistra in via Zelasco, per accedere ad esempio al parcheggio San Marco o di piazza della Libertà. Una novità che ha portato qualche problema di incolonnamenti lungo il viale , dato che c’è una sola corsia utilizzata sia da chi vuole svoltare a sinistra e chi vuole proseguire diritto. Per questo la scorsa settimana il Comune ha rivisto completamente i tempi semaforici degli incroci, cercando di evitare la creazione del «tappo».

I quesiti degli automobilisti

Dubbi degli automobilisti sul nuovo assetto viabilistico non solo in città bassa, ma anche dentro le Mura. C’è chi ci ha chiesto se è possibile entrare nella Ztl attiva per accompagnare qualcuno o per raggiungere la casa di un amico o parente che risiede in Città Alta, transitando dentro le Mura anche solo per pochi minuti ma senza parcheggiare. La risposta è no: è possibile entrare dentro le Mura a Ztl attiva solo se si parcheggia in una delle tre strutture (via della Fara, via Tre Armi e porta Sant’Alessandro) dotate di sistema di smarcamento della targa (l’accesso deve essere fatto entro 30 minuti). Ed è l’unico sistema, quello dei tre parcheggi, che, in parole povere, è in grado di «cancellare» la multa scattata automaticamente dal varco di viale Vittorio Emanuele. Il Comune di Bergamo, insieme ad Atb, sta inoltre lavorando a uno strumento che consenta agli hotel di «smarcare» la targa dei propri clienti.