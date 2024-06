Viadotto, cantiere «mobile» per metterlo in sicurezza. Modifiche alla viabilità

Gli operai sono al lavoro da martedì mattina 11 giugno e saranno impegnati fino al 25 giugno, con un cantiere «mobile». «Per non impattare sul traffico, alcuni lavori, saranno effettuati di notte» fanno sapere dal Comune. Già mercoledì notte 12 giugno le lavorazioni si dovrebbero spostare al centro del viadotto, nella parte più delicata dal punto di vista della mobilità, all’incrocio tra le vie Gritti e Borgo Palazzo . L’ordinanza della Polizia locale prevede alcune modifiche alla circolazione. Qualche disagio per gli automobilisti è da prevedere, dato che sarà ristretta la carreggiata in prossimità delle aree oggetto dei lavori, tra via Gritti e via Borgo Palazzo.

Le fasi del cantiere

L’assessorato ai Lavori pubblici ha suddiviso l’intervento in tre fasi. La prima si chiude mercoledì 12 giugno e prevede la messa in sicurezza della parte inferiore del manufatto in via Gritti, tra via Rovelli e Borgo Palazzo (direzione via Borgo Palazzo). Chi proviene dalla rampa di uscita della circonvallazione, dovrà per forza proseguire diritto, mentre all’incrocio tra via Rovelli e Gritti, i veicoli diretti in periferia dovranno proseguire diritto. La fase due scatta giovedì 13 giugno, fino a sabato 15, e ancora da lunedì 17 giugno a mercoledì 19, con lavori in notturna. Diverse le limitazioni lungo le corsie sotto il viadotto per chi è diretto a Seriate, con il divieto di transito nell’area di intersezione con via Gritti, ma anche la direzione obbligatoria a destra in via Gritti, direzione Seriate, per chi scende dalla rampa di uscita della circonvallazione.