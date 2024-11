Viaggio nei sotterranei del Morla, già raccolte 1.250 tonnellate di rifiuti

A due mesi esatti dall’alluvione che il 9 settembre scorso ha causato danni per decine di milioni di euro ad abitazioni, strutture pubbliche e private e imprese in città, siamo stati nei sotterranei del torrente Morla, che in queste settimane sono oggetto di un’opera di pulizia generale che mancava da ben 12 anni. I lavori, affidati dal Comune (per la parte tombinata) e dalla Regione al Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca sono all’incirca a metà e i numeri sono già impressionanti. In queste settimane gli operai hanno estratto dall’alveo 1.250 tonnellate di materiale, tra arbusti trascinati dalla corrente, rifiuti di ogni tipo, ghiaia e fango. Circa 700 tonnellate sono state prelevate dai tratti tombinati.