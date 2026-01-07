Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 07 Gennaio 2026

Viale Roma, pedoni più sicuri con le bande sonore

L’ATTRAVERSAMENTO. Le strisce vibranti inducono i veicoli a rallentare. Il Comune sta progettando un ulteriore potenziamento della sicurezza.

Davide Amato
Davide Amato
Redattore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Le strisce sonore all’altezza dell’attraversamento in viale Roma
Le strisce sonore all’altezza dell’attraversamento in viale Roma

Ad aprile una 39enne era finita in ospedale dopo essere stata investita da un’auto mentre stava attraversando sulle strisce pedonali in viale Roma, all’ombra della Torre dei Caduti, in pieno centro. Fortunatamente non aveva riportato gravi ferite, ma l’incidente aveva riacceso ancora una volta l’attenzione sulla pericolosità di questo attraversamento libero, non regolato da semaforo. Ed è proprio a tutela dei pedoni, e per potenziare la sicurezza nei pressi del passaggio, che il Comune ha recentemente installato delle strisce vibranti sulla strada, per tenere alta l’attenzione degli automobilisti. Queste bande sonore, come spiegano diversi studi, fungono da rallentatori acustici: le vibrazioni e i rumori che vengono trasmessi al conducente quando lo pneumatico entra in contatto con le strisce vibranti inducono infatti a ridurre la velocità.

Un ulteriore potenziammento della sicurezza dei pedoni in viale Roma è atteso in futuro. L’intervento è in fase di studio e, come spiegano dal Comune, sarà eseguito «dopo l’approvazione del progetto esecutivo che comprende 66 attraversamenti pedonali della città per un investimento complessivo di 732mila euro», di cui 541mila euro dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il resto dal Comune.

le vibrazioni e i rumori che vengono trasmessi al conducente quando lo pneumatico entra in contatto con le strisce vibranti inducono infatti a ridurre la velocità

Negli anni la pericolosità di questo attraversamento in viale Roma è stata segnalata anche da molti cittadini. Quello di aprile era il settimo incidente dal 2021 presso queste strisce. Negli anni il Comune è intervenuto più volte per potenziare la sicurezza lungo il trafficato asse, dove, secondo le stime di Palazzo Frizzoni, transitano circa 25mila veicoli al giorno. Tanto che in passato è stato realizzato uno spartitraffico «salvagente», che, restringendo la corsia di marcia, induce gli automobilisti a rallentare e consente ai pedoni di trovare una sorta di «rifugio» a metà strada.

