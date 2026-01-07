Viale Roma, pedoni più sicuri con le bande sonore

Ad aprile una 39enne era finita in ospedale dopo essere stata investita da un’auto mentre stava attraversando sulle strisce pedonali in viale Roma, all’ombra della Torre dei Caduti, in pieno centro. Fortunatamente non aveva riportato gravi ferite, ma l’incidente aveva riacceso ancora una volta l’attenzione sulla pericolosità di questo attraversamento libero, non regolato da semaforo. Ed è proprio a tutela dei pedoni, e per potenziare la sicurezza nei pressi del passaggio, che il Comune ha recentemente installato delle strisce vibranti sulla strada, per tenere alta l’attenzione degli automobilisti. Queste bande sonore, come spiegano diversi studi, fungono da rallentatori acustici: le vibrazioni e i rumori che vengono trasmessi al conducente quando lo pneumatico entra in contatto con le strisce vibranti inducono infatti a ridurre la velocità.

Un ulteriore potenziammento della sicurezza dei pedoni in viale Roma è atteso in futuro. L’intervento è in fase di studio e, come spiegano dal Comune, sarà eseguito «dopo l’approvazione del progetto esecutivo che comprende 66 attraversamenti pedonali della città per un investimento complessivo di 732mila euro», di cui 541mila euro dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il resto dal Comune.