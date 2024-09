Vie Paglia e Bonomelli, telecamere in arrivo contro spaccio e degrado

Entro dicembre è prevista l’approvazione di 25 nuove telecamere in città. In cima alla lista delle aree destinatarie ci son o via Paglia, via Novelli e via Bonomelli. È la parola data ai residenti dall’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni, giovedì sera, 12 settembre, nell’incontro con il neo-costituito Comitato di via Paglia. Un impegno ereditato dalla giunta Gori e rinnovato dalla nuova Amministrazione a seguito delle tante segnalazioni ricevute dai cittadini sugli episodi di insicurezza nell’area. Spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, soggetti alterati dall’alcol che bloccano i portoni di ingresso delle abitazioni, risse con cocci di bottiglia e minacce di morte ai passanti: sono alcune delle scene che le famiglie sono costrette a vedere ogni giorno in quest’area del centro. Uno stato di «esasperazione», quello dei residenti, ben compreso dall’assessore, che ha cercato di dare loro risposte. La prima arriva proprio dall’ampliamento della videosorveglianza.

«Stiamo lavorando perché entro dicembre vengano installati tre nuovi punti di osservazione. Si tratta dell’incrocio tra via Paglia e via Novelli, tra via Novelli e via Bonomelli oltre all’angolo via Novelli-piazzetta Spada di cui stiamo valutando la fattibilità con la questura»

«Stiamo lavorando perché entro dicembre vengano installati tre nuovi punti di osservazione. Si tratta dell’incrocio tra via Paglia e via Novelli, tra via Novelli e via Bonomelli oltre all’angolo via Novelli-piazzetta Spada di cui stiamo valutando la fattibilità con la questura» precisa l’assessore. Le risorse, spiega, sono già state stanziate. «Abbiamo tutto l’interesse ad avere le telecamere, sia come deterrente sia per lo svolgimento delle indagini. Le telecamere sono fondamentali per un controllo interforze del territorio perché i filmati sono a disposizione anche di questura e carabinieri. Da quando ci siamo insediati - prosegue l’assessore - abbiamo posto un tema di coordinamento tra le forze dell’ordine. È la ricetta più importante da promuovere». Erano 40 i residenti presenti alla riunione in sala Galmozzi, a cui ha partecipato anche il responsabile del Nucleo interventi di sicurezza urbana della polizia locale, Alberto Battista. Per chi vive nella zona, tuttavia, la videosorveglianza non basta. «Non ci sentiamo tutelati - dicono -. Siamo alla mercé di questa gente». La paura è tale che sarebbero pronti a pagare di tasca loro per avere più sicurezza. Il Comitato è propositivo e valuta anche diverse azioni per il futuro, come l’aggregazione in una Rete di Quartiere per proporre eventi che aiutino a tenere lontano il degrado.