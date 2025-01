Vigilante ucciso: il presunto omicida fermato al confine con la Svizzera

Il presunto omicida di Mamadi Tunkara, il vigilante ucciso a coltellate nel primo pomeriggio di venerdì 3 gennaio in via Tiraboschi, in pieno centro a Bergamo sarebbe stato fermato nella mattinata di sabato 4 gennaio al confine con la Svizzera mentre stava cercando di fuggire oltre confine. L’uomo sarebbe un 28enne del Togo, senza fissa dimora.

Sempre nella mattinata di sabato 4 gennaio gli investigatori hanno trovato un coltello in via Paglia all’interno del civico 22, potrebbe trattarsi dell’arma del delitto.

L’omicidio sarebbe un’azione premeditata

L’uomo, secondo gli inquirenti che hanno visionato le immagini delle video sorveglianza, entra per cercare Mamadi nel market del piano interrato dell’edificio dell’Ovs alle 15.04 e esce un minuto dopo, mentre sta risalendo lo incontra mentre sta arrivando al lavoro in bicicletta, lo butta contro una vetrina e poi lo accoltella. La ricostruzione fatta attraverso questi video farebbe presupporre che il gesto fosse premeditato.

L’assassino, poi era fuggito a piedi in via Ghislanzoni e poi verso via Paleocapa come testimonia anche un video registrato da alcuni residenti.

Inseguimento in via Ghislanzoni: potrebbe essere l’assassino di via Tiraboschi - Il video

Chi era Mamadi Tunkara

Mamadi Tunkara aveva 36 anni e in Italia è arrivato il 25 ottobre del 2016 dopo una traversata in barca del Mediterraneo. Dal Gambia aveva attraversato in autobus Senegal, Mali, Burkina Faso, Niger e Libia.

Da un paio d’anni era ospite del Patronato San Vincenzo. Viveva a Verdello, in via Brolis 17, in un appartamento a disposizione dell’housing sociale, insieme ad alcuni connazionali e con lui c’era anche il fratello minore Alieu, di 26 anni. Aveva frequentato le scuole serali al Cpia al Pesenti ottenendo la licenza media il certificato A2 di lingua italiana.

Via Tiraboschi venerdì sera, il luogo dell’omicidio di Mamadi Tunkara La polizia al lavoro per i rilievi dell’omicidio di Mamadi Tunkara, il vigilante, freddato a coltellate in centro fuori dal supermercato dove lavorava

Mamadi Tunkara era un punto di riferimento al Carrefour, il supermercato sotterraneo di via Tiraboschi, non solo per il suo servizio attento di portierato - che svolgeva all’ingresso del negozio e tra i reparti, per verificare che l’ordine e la sicurezza fossero sempre a regime - ma soprattutto per la sua cura verso gli altri. «Era buono come il pane» dicono tutti, dai commercianti della via ai frequentatori del supermercato, tanto da andare oltre le sue mansioni e da aiutare le clienti più anziane a portare la spesa. «Un ragazzo d’oro, troppo buono.