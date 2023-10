Vigili del fuoco, 23 rinforzi a Bergamo dal 16 ottobre. E inizia il corso per 27 volontari orobici

Si respira aria di rinforzi dalle parti di via Codussi, sede del comando provinciale dei Vigili del fuoco. Da lunedì 16 ottobre entreranno infatti 23 nuovi pompieri : hanno prestato giuramento giovedì mattina nel piazzale delle Scuole centrali antincendi di Roma Capannelle, al termine dei corsi di addestramento, alla presenza della premier Giorgia Meloni. In tutto erano 623 allievi, provenienti da tutta Italia e di cui appunto 23 destinati alla nostra città.

«Di questi – spiega orgoglioso il comandante provinciale Vincenzo Giordano –, 14 sono autisti dei nostri mezzi, le Aps (acronimo di «Auto pompa serbatoio», ndr) – e dunque il loro arrivo è una notizia molto positiva per il comando». A giorni nella caserma di via Codussi arriveranno poi anche altri due nuovi funzionari ed entro fine anno verranno assunti due impiegati, selezionati dalle liste di collocamento. Prima dell’estate avevano già preso servizio 6 nuovi ingegneri, mentre a inizio aprile, al termine del precedente corso di addestramento con relativo giuramento di 778 allievi, sempre a Roma, erano stati destinati alla Bergamasca 33 pompieri, di cui 26 vigili, 6 ispettori antincendio e un ispettore informatico. Al netto dei movimenti anche da Bergamo verso altri comandi del corpo, da lunedì il numero di Vigili del fuoco in servizio nella nostra provincia salirà a ben 360 unità.

I volontari

Accanto a questi pompieri «permanenti», ovvero che svolgono l’attività di Vigile del fuoco come lavoro, ci sono anche i volontari, le cui capacità operative sono identiche a quelle dei colleghi permanenti ma che svolgono l’attività di pompiere come servizio di volontariato al di fuori della loro diversa attività lavorativa: e anche per loro sono in arrivo importanti novità. Martedì, dunque all’indomani dell’arrivo dei nuovi colleghi al comando provinciale, inizieranno il corso 27 nuovi volontari che, se superato, entreranno in servizio a partire da Natale, andando a rafforzare i vari distaccamenti e facendo salire il numero dei volontari a quasi duecento, precisamente a 192. In tutto, dunque, il corpo dei Vigili del fuoco nella Bergamasca arriverà a oltre 550 unità, tra comando, distaccamenti permanenti e volontari. Quanto ai nuovi aspiranti volontari, saranno così suddivisi: 7 a Treviglio, 5 a Gazzaniga, 4 a Madone, 4 a Romano di Lombardia, 4 a Credaro e 3 a Lovere.