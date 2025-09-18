Cronaca / Bergamo Città
Vigili del fuoco, mensa chiusa per topo: i sindacati insorgono, ma «servizio garantito»
IL CASO. A seguito della visita a Bergamo del capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Eros Mannino, che ha fatto tappa in Fiera mercoledì 17 settembre, le sigle sindacali Fns Cisl, Uilpa e Conapo hanno posto l’attenzione su alcune problematiche di igiene e sicurezza nella sede di via Codussi.
Dopo la visita del capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in Fiera a Bergamo, il comunicato dei sindacati che lamentano problematiche di igiene e sicurezza all’interno del Comando provinciale. In particolare, Fns Cisl, Uilpa e Conapo hanno posto l’attenzione sulla chiusura dei locali cucina di via Codussi a causa della «presenza di roditori e condizioni malsane», scrivono in una nota. La problematica, hanno rimarcato, si è verificata «in un contesto già di verifica del rispetto delle condizioni di appalto da parte dell’azienda di ristorazione, anche in materia di igiene, con annotazioni e prescrizioni da parte di personale interno preposto».
Topo in cucina, mensa chiusa e igienizzazione
Le sigle sindacali hanno puntato l’attenzione sulla situazione della mensa e delle cucine di via Codussi, chiuse da inizio settembre dopo che era stato trovato un roditore. Situazione per
L’intervento del comando «è stato tempestivo: mensa e locali cucina sono stati chiusi».
cui si sono già «attivati presso le strutture di Ats per maggior competenza in materia», in modo da «tutelare la salute e l’igiene sui luoghi di lavoro».
Ma l’intervento del Comando, sottolinea Vincenzo Giordano, comandante dei Vigili del fuoco di Bergamo, «è stato tempestivo: sia la mensa che i locali cucina sono stati chiusi e sono stati effettuati gli interventi di igienizzazione e pulizia».
In attesa delle analisi per riaprire
La ditta che eroga il servizio si è rivolta a un laboratorio di analisi per «effettuare una approfondita analisi microbiologica». I prelievi sono stati effettuati mercoledì 17 settembre: «All’esito dei risultati sapremo, dal nostro medico, se potremo riaprire o meno la mensa e le cucine».
Nel frattempo «il servizio è garantito»
Nel frattempo il pranzo e la cena dei vigili del fuoco «sono garantiti da un accordo stipulato tra la ditta appaltatrice a alcuni ristoranti di Bergamo che forniscono i pasti», ha rimarcato il comandante Giordano. E all’Ats è stato chiesto di anticipare (è già stato effettuato) il già programmato intervento di derattizzazione sul perimetro esterno alla caserma.
