Vigili del fuoco, mensa chiusa per topo: i sindacati insorgono, ma «servizio garantito»

Dopo la visita del capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in Fiera a Bergamo, il comunicato dei sindacati che lamentano problematiche di igiene e sicurezza all’interno del Comando provinciale. In particolare, Fns Cisl, Uilpa e Conapo hanno posto l’attenzione sulla chiusura dei locali cucina di via Codussi a causa della «presenza di roditori e condizioni malsane», scrivono in una nota. La problematica, hanno rimarcato, si è verificata «in un contesto già di verifica del rispetto delle condizioni di appalto da parte dell’azienda di ristorazione, anche in materia di igiene, con annotazioni e prescrizioni da parte di personale interno preposto».

Topo in cucina, mensa chiusa e igienizzazione

Le sigle sindacali hanno puntato l’attenzione sulla situazione della mensa e delle cucine di via Codussi, chiuse da inizio settembre dopo che era stato trovato un roditore. Situazione per

L’intervento del comando «è stato tempestivo: mensa e locali cucina sono stati chiusi». cui si sono già «attivati presso le strutture di Ats per maggior competenza in materia», in modo da «tutelare la salute e l’igiene sui luoghi di lavoro».

Ma l’intervento del Comando, sottolinea Vincenzo Giordano, comandante dei Vigili del fuoco di Bergamo, «è stato tempestivo: sia la mensa che i locali cucina sono stati chiusi e sono stati effettuati gli interventi di igienizzazione e pulizia».

In attesa delle analisi per riaprire

La ditta che eroga il servizio si è rivolta a un laboratorio di analisi per «effettuare una approfondita analisi microbiologica». I prelievi sono stati effettuati mercoledì 17 settembre: «All’esito dei risultati sapremo, dal nostro medico, se potremo riaprire o meno la mensa e le cucine».

Nel frattempo «il servizio è garantito»