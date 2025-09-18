Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 18 Settembre 2025

Vigili del fuoco, mensa chiusa per topo: i sindacati insorgono, ma «servizio garantito»

IL CASO. A seguito della visita a Bergamo del capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Eros Mannino, che ha fatto tappa in Fiera mercoledì 17 settembre, le sigle sindacali Fns Cisl, Uilpa e Conapo hanno posto l’attenzione su alcune problematiche di igiene e sicurezza nella sede di via Codussi.

Chiara Balducchi
Chiara Balducchi
Redattore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La caserma dei Vigili del fuoco di Bergamo, sede del Comando provinciale
La caserma dei Vigili del fuoco di Bergamo, sede del Comando provinciale

Bergamo

Dopo la visita del capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in Fiera a Bergamo, il comunicato dei sindacati che lamentano problematiche di igiene e sicurezza all’interno del Comando provinciale. In particolare, Fns Cisl, Uilpa e Conapo hanno posto l’attenzione sulla chiusura dei locali cucina di via Codussi a causa della «presenza di roditori e condizioni malsane», scrivono in una nota. La problematica, hanno rimarcato, si è verificata «in un contesto già di verifica del rispetto delle condizioni di appalto da parte dell’azienda di ristorazione, anche in materia di igiene, con annotazioni e prescrizioni da parte di personale interno preposto».

Topo in cucina, mensa chiusa e igienizzazione

Le sigle sindacali hanno puntato l’attenzione sulla situazione della mensa e delle cucine di via Codussi, chiuse da inizio settembre dopo che era stato trovato un roditore. Situazione per

L’intervento del comando «è stato tempestivo: mensa e locali cucina sono stati chiusi».

cui si sono già «attivati presso le strutture di Ats per maggior competenza in materia», in modo da «tutelare la salute e l’igiene sui luoghi di lavoro».

Ma l’intervento del Comando, sottolinea Vincenzo Giordano, comandante dei Vigili del fuoco di Bergamo, «è stato tempestivo: sia la mensa che i locali cucina sono stati chiusi e sono stati effettuati gli interventi di igienizzazione e pulizia».

In attesa delle analisi per riaprire

La ditta che eroga il servizio si è rivolta a un laboratorio di analisi per «effettuare una approfondita analisi microbiologica». I prelievi sono stati effettuati mercoledì 17 settembre: «All’esito dei risultati sapremo, dal nostro medico, se potremo riaprire o meno la mensa e le cucine».

Nel frattempo «il servizio è garantito»

Nel frattempo il pranzo e la cena dei vigili del fuoco «sono garantiti da un accordo stipulato tra la ditta appaltatrice a alcuni ristoranti di Bergamo che forniscono i pasti», ha rimarcato il comandante Giordano. E all’Ats è stato chiesto di anticipare (è già stato effettuato) il già programmato intervento di derattizzazione sul perimetro esterno alla caserma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Lavoro
Sindacati
Economia, affari e finanza
Informazione d'impresa
Contratti
Politica
governo
Sicurezza Cittadini
Vincenzo Giordano
Eros Mannino