Villaggio degli Sposi, furti a raffica e schiamazzi. «Aumenteremo i controlli»

All’incontro presso il Centro per tutte le età del Villaggio degli Sposi hanno partecipato una sessantina di cittadini, che hanno manifestato la loro preoccupazione: «Nel 2015, dopo un boom di furti negli appartamenti, abbiamo istituito il controllo di vicinato e la situazione è migliorata - hanno detto -. Poi però sono arrivati i furti nei box e ora, da quattro mesi a questa parte, si sono intensificate le spaccate alle auto, non solo di notte. Gli ultimi episodi proprio in questi giorni nelle vie Promessi Sposi, Grossi e Guerrazzi, con finestrini infranti. Inoltre sentiamo schiamazzi anche a tarda sera. Capita di essere accerchiati da gruppi di ragazzotti. E nel parco Moro si assiste a scene di spaccio. Insomma, non ci sentiamo sicuri nel nostro quartiere».

L’assessore Gandi ha risposto che «il Villaggio degli Sposi è oggetto di grande attenzione da parte dell’amministrazione e della polizia locale, in contrasto alla microcriminalità. Abbiamo installato due telecamere di videosorveglianza nelle vie alla Trucca e King. E altre due saranno poste prossimamente nelle vie Galmozzi-King e Guerrazzi-Cave, rispondendo alle richieste del quartiere. Nella vicina Grumellina due sono state collocate in via Madonna dei Campi e in via Moroni-Grumellina. E altre due arriveranno a breve nel parco di via Morali e in via santa Croce. Intensificheremo i giri della polizia locale per verificare le situazioni segnalateci dai cittadini in merito alle spaccate, allo spaccio e, più in generale, alla sicurezza». Gandi ha poi ricordato che «gli agenti della locale sono intervenuti nel quartiere contro lo spaccio di stupefacenti, tanto da meritare il premio Anci sicurezza 2022 per l’azione specifica condotta al Villaggio degli Sposi, con 6 arresti, 3 denunce a piede libero, 2 stranieri espulsi e una rete di nordafricani sgominata. E, proprio al Villaggio, è attivo il progetto educativo di strada “Giovani Onde” per dare voce ai ragazzi della zona».