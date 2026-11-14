Villaggio di Natale: taglio del nastro in piazzale degli Alpini - Foto
L’INAUGURAZIONE. Da oggi - sabato 14 novembre - al 27 dicembre torna in piazzale degli Alpini il tradizionale Villaggio di Natale, organizzato dall’associazione Notèr de Bèrghem in collaborazione con Anva Confesercenti Bergamo.Lettura 1 min.
Giunto alla 18ª edizione, si presenta con 25 caratteristiche casette in legno, disposte ad abbracciare la tradizionale pista di pattinaggio ospitata da Nxt Station. Le casette proporranno prodotti artigianali, idee regalo e specialità gastronomiche, dai bretzel dolci e salati ai pizzoccheri valtellinesi, passando per i dolci ungheresi. Non mancheranno i churros, e i cannoli siciliani che avranno uno stand interamente dedicato.
I laboratori
Il Villaggio di Natale sarà anche un luogo di incontro e divertimento. Sabato 28 novembre, dalle 14 alle 22 uno scultore darà vita a una grande scultura natalizia in legno, realizzata dal vivo con l’utilizzo di una motosega. Il 5 dicembre sarà invece la volta di un coro natalizio. Sabato 12 dicembre, alle 15 bambine e bambini potranno incontrare Santa Lucia. Il 19 e 20 dicembre arriverà anche Babbo Natale. Infine giovedì 24 dicembre alle 21 nel piazzale delle autolinee si terrà la tradizionale Messa di Natale, con la partecipazione della Caritas. Il Villaggio di Natale sarà aperto tutti i giorni da lunedì a giovedì dalle 9.30 alle 19.30, venerdì e domenica dalle 9.30 alle 20, il sabato: dalle 9.30 alle 22.
L’inaugurazione
L’inaugurazione è avvenuta oggi alle 12: «È un appuntamento che arricchisce l’offerta di Bergamo durante le festività» commenta Sergio Gandi, assessore al Commercio. Cesare Rossi direttore di Promozioni Confesercenti: «Teniamo molto al Mercato di Natale e al percorso di crescita che ha accompagnato negli anni questa iniziativa e il piazzale degli Alpini». Fabrizio Archetti presidente dall’associazione Notèr de Bèrghem: «Un appuntamento che negli anni è cresciuto, diventando un punto di riferimento».
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