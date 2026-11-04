Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 04 Novembre 2026

Natale si avvicina, Bergamo si prepara con 10 chilometri di luminarie

L’ORGANIZZAZIONE. È iniziata l’installazione delle luminarie, con luci a risparmio energetico: domenica 22 novembre l’inaugurazione. Confermati mercatini e pista di pattinaggio in piazzale Alpini, Raddoppia il bosco magico in piazza Vittorio Veneto.

Lettura 1 min.
Giorgio Lazzari
Giorgio Lazzari Collaboratore
Natale si avvicina, Bergamo si prepara con 10 chilometri di luminarie
Le luminarie natalizie già posizionate in centro  Foto Bedolis

Gli operai sono al lavoro per appendere le luminarie, disposte su un filo lungo ben dieci chilometri

Mancano ormai 50 giorni a Natale e la città si sta vestendo del suo abito migliore per celebrare le prossime festività. Da alcuni giorni gli operai sono al lavoro per appendere le luminarie, disposte su un filo lungo ben dieci chilometri per coprire la maggior parte del capoluogo. Tre settimane abbondanti sono il tempo necessario per concludere la mastodontica operazione logistica che vede decine di operai impegnati a mo’ di elfo.

Leggi anche

Tra novità e conferme

Tra le novità degli allestimenti 2026 figura il raddoppio del bosco magico di Natale in piazza Vittorio Veneto, la cui superficie sarà estesa fino alla Torre dei Caduti.

È stata inoltre confermata la ruota panoramica, i mercatini con prodotti tipici e artigianali, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio in piazzale Alpini, gli allestimenti del Christmas Design e la Capanna de L’Eco di Bergamo, che da oltre 70 anni viene tradizionalmente allestita sul Sentierone con uno sguardo rivolto al sociale.

«Abbiamo calcolato che le nuove luci a risparmio energetico consumano praticamente un terzo rispetto alle precedenti»

La sostenibilità

«Il nostro obiettivo è coinvolgere tutta la città, che vede scendere in campo una vera cordata pubblico-privata per coprire il costo complessivo dell’operazione, che si aggira sui 150mila euro»

«Siamo decisamente entrati nel vivo degli allestimenti – conferma Nicola Viscardi, manager del Duc –. Il nostro obiettivo è creare il coinvolgimento di tutta la città che vede scendere in campo una vera cordata pubblico-privata per poter coprire il costo complessivo dell’operazione, che si aggira sui 150mila euro. commercianti delle singole vie (molto attivi gli operatori di Bergamo InCentro, Borgo Palazzo, Borgo Santa Caterina e Città Alta) contribuiscono personalmente, integrando la quota messa a disposizione dal Duc con Comune, Camera di Commercio e associazioni, per illuminare e rendere speciali i diversi quartieri».

«Consumo energetico ridotto»

Quest’anno, aggiunge Viscardi, «confermiamo l’installazione denominata Dente di leone, perché prende il nome dall’omonimo fiore, abbinata alle sfere colorate capaci di riflettere e amplificare l’effetto delle luminarie».

«Di notte abbiamo deciso di spegnere le luminarie per dare un segnale in termini ecologici ma anche di risparmio complessivo»

Inoltre «è stata brevettata una particolare intensità di luce, grazie alla collaborazione con il fornitore Onlight di Pozzi Franco», e «siamo molto attenti alla sostenibilità. Abbiamo calcolato che le nuove luci a risparmio energetico consumano praticamente un terzo rispetto alle precedenti, per una spesa che si aggira intorno ai 6mila euro per coprire tutto il periodo natalizio. Di notte abbiamo deciso di spegnere le luminarie per dare un segnale in termini ecologici ma anche di risparmio complessivo».

L’inaugurazione

La cerimonia di accensione delle luminarie cittadine, con l’apertura del bosco di Natale e la presentazione ufficiale di tutte le attrazioni, è prevista per domenica 22 novembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
feste
eventi
Natale
Festività religiose
Religioni, Fedi
Energia
Economia, affari e finanza
Sociale
Enti locali
Politica
Festività
Tempo libero
Nicola Viscardi
Natale 2026