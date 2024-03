Ville e hotel di lusso, ma frodava il Fisco: sequestrati beni per oltre 4,5 milioni a un imprenditore

In esecuzione di un provvedimento del Tribunale ordinario di Brescia - Sezione Autonoma «Misure di Prevenzione», i militari del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Brescia della Guardia di Finanza stanno notificando l’applicazione di una misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di 5 anni con obbligo di soggiorno nel comune di residenza nonché la contestuale misura di prevenzione patrimoniale della confisca di beni mobili, immobili, quote societarie e compendi aziendali per un valore complessivo di oltre 4,5 milioni di euro, nei confronti di un imprenditore di nazionalità albanese operante nelle province di Brescia e Bergamo.