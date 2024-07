Violentata nella baracca a Boccaleone, un denunciato

Svolta nelle indagini scattate dopo l’intervento di una volante della questura domenica sera 7 luglio in una baracca di Boccaleone, vicino ai binari, dove una ventiduenne ha raccontato, in stato di choc, di aver subito una violenza sessuale. Nel giro di alcune ore la polizia di Stato e i carabinieri sono infatti risaliti al presunto autore della violenza: un quarantenne italiano che è stato rintracciato in centro città e denunciato a piede libero per violenza sessuale.

Al momento non risulterebbero coinvolte altre persone nella violenza, maturata in una situazione di grave disagio e nell’ambiente dell’abuso di sostanze stupefacenti e di alcolici. La ventiduenne ha riferito che ad abusare di lei sarebbe stato l’uomo poi rintracciato e denunciato dalle forze dell’ordine, mentre in precedenza i due si trovavano assieme a un altro uomo e a una donna, sempre nei pressi dei binari e non distante dal passaggio a livello di via Pizzo Recastello. I due non sarebbero però poi stati presenti quando si sarebbe consumata la violenza sessuale all’interno della baracca, motivo per cui non sono scattati provvedimenti nei loro confronti. La ventiduenne, che vive in un paese della provincia, è stata soccorsa all’interno della baracca, trovata in stato confusionale dal personale della Squadra volante della questura.