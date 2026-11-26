Oltre 2mila firme, raccolte in poco più di un giorno per invocare le dimissioni di Filippo Bianchi (Fratelli d’Italia). Il consigliere comunale di minoranza a Bergamo è nell’occhio del ciclone dopo le parole pronunciate lunedì sera (23 novembre), durante il Consiglio dedicato agli ordini del giorno sulle violenza di genere alla vigilia della giornata internazionale del 25 novembre: durante la seduta a Palazzo Frizzoni Bianchi aveva collegato la nascita del femminismo nell’Ottocento alla perdita dei valori di rispetto e cavalleria che, a suo giudizio, caratterizzavano la civiltà cristiana prima dell’Illuminismo e aveva definito la violenza sulle donne come una conseguenza del movimento femminista.

«Serve cambio culturale»

«Dichiarazioni vergognose», secondo Sinistra Italiana, che martedì pomeriggio su change.org ha pubblicato una raccolta firme per chiedere le dimissioni di Bianchi: «Sono parole indegne del ruolo istituzionale che ricopre e profondamente offensive per la storia e la dignità delle donne», si legge nel testo che accompagna la petizione, che ieri sera aveva già superato le 2mila firme. Il centrosinistra si è schierato con forza, già da lunedì, contro le parole del consigliere meloniano. E anche mercoledì 25 (ieri ndr) l’eco mediatica del caso Bianchi - esploso anche a livello nazionale - non è certo diminuita, anzi.

«Ferma condanna» da parte dell’Ufficio di presidenza del Consiglio delle donne del Comune, che non nasconde il «profondo rammarico nel constatare come una seduta di grande valore istituzionale e civile (approvati cinque ordini del giorno dedicati ai diritti e alle politiche di genere, ndr) sia stata oscurata sul piano mediatico. Lato Pd, Silvia Gadda, responsabile Scuola e Cultura, e Alessandra Bertolotti, vicesegretaria provinciale, spiegano che «la violenza nasce da cultura patriarcale e diseguaglianze: dalle scuole alla piazza di oggi (ieri per chi legge, ndr), serve un cambio culturale».

Secondo il Tavolo permanente contro l’Omolesbobitransfobia del Comune di Bergamo e il Centro anti-violenza Aiuto Donna, «la violenza di genere ha una matrice patriarcale, nasce cioè da una cultura che fa dell’essere uomo un privilegio, del controllo sulle donne un diritto e della discriminazione in base al genere una norma. Il femminismo è la risposta a questa violenza, non la sua causa. Capovolgere i termini non è un’opinione ma una falsificazione».

Netta la posizione di Alvaro D’Occhio, rappresentante del gruppo territoriale del Movimento Cinque Stelle di Bergamo ed Hinterland: «Al consigliere Bianchi suggerirei di leggere libri di storia su quello che succedeva nei secoli scorsi, invece che baloccarsi inventando ricostruzioni senza fondamento».

«No a contrapporre i sessi»

Sul fronte del centrodestra, nelle ore successive al Consiglio i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia avevano preso le distanze dall’intervento del collega, spiegando che «Bianchi ha espresso sue posizioni personali» e rivendicando «l’attenzione concreta del partito verso il tema della violenza di genere».