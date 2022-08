West Nile, in Lombardia virus «sorvegliato speciale»

Si chiama West Nile ed è una malattia provocata dall’omonimo virus che ha come serbatoi uccelli e zanzare del tipo Culex, le cui punture sono il principale mezzo di trasmissione all’uomo. Altri veicoli di infezione documentati, anche se molto più rari, sono trapianti di organi e trasfusioni di sangue. Nelle ultime settimane si è sviluppato un focolaio in Veneto (epicentro a Padova) con una quarantina di contagiati e 3 morti da giugno ad oggi, mentre in Lombardia – stando ai dati dell’ultimo bollettino dell’Istituto Superiore di Sanità – sono stati identificati 2 casi in donatori di sangue, ma è stata attivata la sorveglianza integrata su forme cliniche e donazioni di sangue e organi, per evidenziare la circolazione del virus prima della comparsa di infezione o malattia nell’uomo.