Zara, addio a via XX Settembre: giù la saracinesca dopo 20 anni

L’ultima giornata di shopping da Zara in via XX Settembre è scivolata via come tante altre. Da questa mattina (domenica 18 giugno) le porte dello storico negozio del centro non si apriranno più. A queste latitudini la storia cambia in fretta e nel turnover stavolta ci è cascato anche lo store che negli ultimi vent’anni è riuscito a diventare uno dei più longevi della via . Prenderà il suo posto un nuovo negozio della catena Giochi Preziosi, un grande magazzino di giocattoli che nella strada delle boutique del centro mancava dai tempi di Brigatti, un paio di centinaia di metri più là, verso piazza Pontida . Un velo di malinconia segna il volto delle commesse alle prese con gli ultimi scontrini. Alcune di loro sono qui da anni e presto si sposteranno a Oriocenter, dove tutto il personale di via XX Settembre sarà assorbito.