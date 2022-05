«Zona Zero»: 90 ragazzi firmano il murale alla stazione Teb di Bergamo - Foto e video

Da qualche tempo le politiche per i giovani del Comune di Bergamo, che comprendono i progetti Bergamo per i Giovani, Spazio Informagiovani e Giovani Onde, in collaborazione con il progetto GoodNight e in accordo con Teb, hanno immaginato alcuni momenti espressivi per offrire, alle ragazze e ai ragazzi, che frequentano il centro cittadino e la zona della stazione, uno spazio artistico nel quale potersi sperimentare. La necessità è nata dal ripetersi di episodi poco piacevoli nei confronti dei viaggiatori e delle infrastrutture della stazione. Dopo un periodo di monitoraggio e di conoscenza delle ragazze e dei ragazzi da parte di un’equipe di educatori, da marzo a maggio sono state create delle attività artistiche per coinvolgere le e i giovani che frequentano la zona.