Microsoft, ripristinati tutti i servizi dopo il blackout globale

Microsoft ha annunciato il completo ripristino dei propri servizi dopo il blackout informatico globale che ha provocato disagi in oltre 70 Paesi, coinvolgendo aziende, istituzioni pubbliche e utenti privati. Lo riferisce la Bbc. Nelle prime ore di stamattina, sabato 14 novembre, la società ha comunicato di aver completato gli interventi necessari a risolvere il problema alla base dell’interruzione, assicurando che gli utenti di Outlook, Teams e Copilot non avrebbero più dovuto riscontrare difficoltà di accesso.