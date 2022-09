A CortoLovere vince la storia dei due bambini in cerca della madre

Il Festival internazionale del cortometraggio CortoLovere ha vissuto il suo ultimo atto sabato 24 settembre, presentato dalla giornalista Martina Riva. Di fronte a un teatro Crystal gremito per l’occasione, la giuria ufficiale del concorso – composta da Angela Finocchiario, Italo Petriccone e Francesca Amitrano – ha proclamato vincitore come miglior film della XXIV edizione, diretta dal critico cinematografico Gianni Canova, «Pilgrims» di Farnoosh Samadi e Ali Asgari, scelto tra i quattordici cortometraggi finalisti e selezionato tra quasi trecento film presi in esame. Tra i film premiati spiccano anche «Big» di Daniele Pini per la miglior fotografia, «When you wish upon a star» di Domenico Modafferi per il miglior film d’animazione e «The Beyond» di Daniel Maurer per il miglior documentario; mentre la giuria popolare ha eletto «Rutunn’» di Fabrio Patrassi come il suo miglior film. Ai vincitori, oltre al premio in denaro, è stata consegnata una statuetta originale realizzata grazie al disegno a firma di Bruno Bozzetto – presidente onorario del Festival – creato esclusivamente per CortoLovere.