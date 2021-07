Accademia Carrara, nuovo corso: sbarca a Shanghai con 50 capolavori

Cinquanta capolavori in mostra al Bund One Art Museum da agosto all’inizio del prossimo anno. Nel piano di riallestimento del museo, nel 2022, previsto anche il recupero del giardino della pinacoteca.

Sono pronte a partire per la Cina una cinquantina di opere dell’Accademia Carrara, destinazione Shanghai. Provenienti in buona parte dalla collezione permanente, con l’aggiunta di qualche pezzo pescato nei depositi, sono capolavori rappresentativi di cinque secoli di pittura, dal Quattrocento all’Ottocento, uno spaccato significativo del patrimonio della pinacoteca bergamasca. Resteranno esposti dal 12 agosto sino ai primi giorni di gennaio 2022 nelle sale del Bund One Art Museum di Shanghai. Una mostra interamente dedicata alle opere della Carrara, che sarà inaugurata pochi giorni dopo la chiusura della celebrata esposizione su Monet, in corso nel museo cinese, allestita con i prestiti provenienti dal Marmottan Monet Museum di Parigi . L’evento sarà presentato nel corso di una conferenza stampa nella quale sono attesi il ministro della Cultura Franceschini e l’ambasciatore italiano in Cina.