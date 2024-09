Addio alla vedova Runk de «L'Albero degli Zoccoli»

«Mé, andà a fa ól cinema?». Lo ripeteva incredula anche negli ultimi anni ed era lo stesso stupore che ha sempre accompagnato la strepitosa pattuglia di attori improvvisati reclutata nella campagne della Bassa dal fiuto di Ermanno Olmi. Maria Teresa Brescianini da Palosco, morta martedì 24 settembre a 89 anni (i funerali giovedì 26 alle 16 nella parrocchiale del paese), al regista che la voleva ne «L’Albero degli Zoccoli» aveva inizialmente opposto il buon senso di moglie e madre di 5 figli: troppe faccende da spicciare a casa per farsi tentare dal fascino del set. S’era presentata al casting per accompagnare il figlio, Olmi l’aveva notata e non le aveva più staccato gli occhi di dosso, trovando però pochi varchi alle sue insistenze.

La storia da interpretare era la sua vita

Teresa Brescianini Ma poi era riuscito a leggerle il copione e lei s’era all’improvviso sentita avvolta dal suo passato di stenti e fatica, finendo per diventare l’indimenticabile vedova Runk, la protagonista femminile di una pellicola permeata di fede e sudori contadini, di dialetto e nebbie padane di fine ’800 che ancora calavano su aie popolate di bimbi e animali. Se «L’Albero degli Zoccoli», l’opera che più di tutte è riuscita a raccontare le radici e lo spirito della nostra terra, nel 1978 riuscì a conquistare la Palma d’Oro a Cannes lo si deve alla poetica timida e anti-hollywoodiana del film, ma anche ai volti e alla recitazione - tutt’altro che dopolavoristica - di quella gente che, in fondo, si era ritrovata a mettere in scena le propria storia.

Memorabile la scena in cui lo stupido del villaggio bussa alla porta durante la cena e viene naturale farlo accomodare a tavola e servirlo con un piatto di minestra Maria Teresa da vedova Runk ha regalato situazioni da groppi in gola. È lei che, seppure in difficoltà, non esita a privarsi del pane per darlo a chi ne ha più bisogno, tra l’altro senza le ridondanze del pietismo. Memorabile la scena in cui lo stupido del villaggio bussa alla porta durante la cena e viene naturale farlo accomodare a tavola e servirlo con un piatto di minestra. Ed è lei che vede minacciato l’unico lusso della sua vita agra, una mucca di proprietà che a un certo punto si ammala, ma che guarirà anche grazie alle preghiere della famiglia e a un miracoloso fiasco di acqua, attinta dalla roggia dove ogni giorno va a lavare i panni per racimolare qualche soldo.

«Io so cosa vuol dire andare a letto alla sera con la pancia vuota. La fame è una brutta bestia, non solo un modo di dire. Capisco i poveri e gli immigrati perché ho avuto fame anch’io e qualcuno mi ha sfamato»