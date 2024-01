Al cinema è ancora commedia con Pieraccioni e Paul Giamatti

Continuano i weekend al cinema all’insegna della commedia italiana: dopo «Succede anche nelle migliori famiglie», «Come può uno scoglio» e «50 km all’ora» – tutti ancora disponibili nelle sale – il cinema nostrano propone «Pare parecchio Parigi» di Leonardo Pieraccioni. Un anziano e ormai molto malato padre avrebbe tanto voluto visitare Parigi almeno una volta nella vita; ora però sembrerebbe essere troppo tardi. I tre figli, che tra loro non hanno affatto un buon rapporto, decidono di mettere da parte le divergenze per provare a esaudire il sogno del padre… con un bell’inganno: non potendolo allontanare troppo dall’ospedale, lo mettono su un camper e fingono di partire alla volta della capitale francese. Nella realtà non usciranno mai dai confini di un maneggio di cavalli. D’altra parte con il motore dell’immaginazione si possono fare migliaia di chilometri... Nino Frassica interpreta l’anziano padre; Leonardo Pieraccioni, Chiara Francini e Giulia Bevilacqua i figli. Una storia di riconciliazione familiare che promette molte risate.

In sala anche una commedia americana che – come dice il titolo stesso – proverà a insegnare «una lezione di vita» con il sorriso: «The Holdovers – Lezioni di vita» racconta di tre persone molto diverse tra loro – un insegnante che non piace a nessuno, uno studente brillante ma problematico e una cuoca che ha appena perso il figlio in Vietnam – che si ritrovano a trascorrere il Natale insieme, aiutandosi reciprocamente a guardare verso il futuro. Diretto da Alexander Payne, vede nel cast Paul Giamatti, Dominic Sessa e Da’Vine Joy Randolph.

«Giselle», il balletto nelle sale Uci

Per gli amanti del balletto, segnaliamo un’occasione speciale per vedere «Giselle» rappresentato dal Dutch National Ballett: lo spettacolo – con coreografia di Jean Coralli e Jules Perrot – verrà proiettato domenica 21 gennaio nelle sale Uci (Curno e Orio per la Bergamasca). «Giselle» racconta la storia di una giovane contadina che si innamora di un nobile già fidanzato che le nasconde la sua vera identità; nelle parti dei due protagonisti l’ex étoile del Bolshoi di Mosca Olga Smirnova e Jacopo Tissi, anche lui stella del teatro russo.

Dal 25 al 31 gennaio le sale Uci ospiteranno il ritorno in sala di «Oppenheimer», il capolavoro di Christopher Nolan che agli ultimi Golden Globe ha conquistato ben cinque premi. Il film sarà visibile anche in formato Imax a Orio.

Sono ancora in programmazione anche il film d’animazione Disney «Wish», il colorato e musicale «Wonka» e per gli appassionati di anime giapponesi «Il ragazzo e l’airone» del maestro Miyazaki.

