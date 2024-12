Al cinema nel weekend: dai «Me contro Te» a «Karate kid» tutti i film in sala

Il weekend di metà dicembre offre novità cinematografiche per tutti i gusti: dall’action al drama storico alle commedie per bambini. Iniziamo la rassegna da un film poco natalizio ma molto atteso dai fan Marvel: «Kraven – Il cacciatore» racconta la violenta storia della nascita e del destino dell’omonimo villain, iconico personaggio dei fumetti. Aaron Taylor-Johnson interpreta infatti Kraven, un uomo la cui complessa relazione con il suo spietato padre, Nikolai Kravinoff, interpretato da Russell Crowe, lo conduce su un cammino di vendetta con conseguenze brutali, motivandolo a diventare non solo il più grande cacciatore del mondo, ma anche uno dei più temuti. Diretto da J.C. Chandor; nel cast troviamo anche Ariana DeBose.

È poi in sala una nuova struggente opera con Cillian Murphy, «Piccole cose come queste» di Tim Mielants. Nel sud dell’Irlanda, a metà degli anni Ottanta, Bill Furlong è un venditore di carbone a cui serve una lunga sessione di pulizia con il sapone per togliersi di dosso il nero del mestiere quando torna a casa la sera. Lo fa con piacere prima di poter abbracciare le cinque figlie e la moglie, così come con piacere aiuta chiunque altro in paese, specialmente ora che è quasi Natale. Ma nel convento dove consegna il carbone Bill vede come le suore trattano le ragazze che hanno «in cura», e un giorno cerca di soccorrerne una, Sarah, che gli ricorda molto la madre scomparsa quando era bambino. Basato sull’omonimo romanzo di Claire Keegan, questo film racconta una storia vera, ovvero lo scandalo delle Case Magdalene, istituti religiosi in Irlanda che attraverso il secolo scorso sono stati teatro di abusi nei confronti di ragazze e giovani madri. Nel cast Eileen Walsh, Michelle Fairley, Emily Watson e Clare Dunne.

Altra pellicola drammatica con un gran cast è «Freud – L’ultima analisi»: ambientato alla vigilia della seconda guerra mondiale, il film vede Freud – quasi alla fine delle sua vita – invitare l’iconico autore C.S. Lewis per un dibattito sull’esistenza di Dio. I due protagonisti sono interpretati da Anthony Hopkins e Matthew Goode; la regia è di Matt Brown.

Per i più piccoli Me contro Te

Per i più piccoli invece c’è la nuova avventura natalizia dei Me contro Te: «Cattivissimi a Natale». È la Vigilia di Natale e al Polo Nord, nella fabbrica di giocattoli di Babbo Natale, iniziano i preparativi per la notte più magica dell’anno. Anche Luì e Sofì si stanno preparando a festeggiare ma un elfo dispettoso li ha presi di mira con continui scherzetti e sogna di rovinare il Natale a tutti i bambini buoni. Saranno proprio i cattivissimi Signor S., Perfidia e Velenia - la pestifera figlia di Perfidia - a dover aiutare Babbo Natale a salvare la situazione in questa divertentissima avventura al Polo Nord. Segnaliamo un appuntamento speciale per i fan bergamaschi del duo di youtuber: i Me contro Te incontreranno gli spettatori all’Uci di Orio sabato 14 dicembre a partire dalle 15.30.

Chiudiamo la rassegna con un paio di proiezioni speciali: dal 16 al 18 dicembre il cult degli anni Ottanta con Ralph Macchio e Pat Morita, «Karate Kid», torna in sala per festeggiare il suo quarantesimo anniversario; dal 12 al 15 dicembre è invece disponibile, per la prima volta al cinema in 4k, il prodotto della follia visionaria di Leiji Matsumoto e il genio creativo dei Daft Punk: «Daft Punk & Leiji Matsumoto’s Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem». In occasione dell’evento al cinema in contemporanea in più di 800 sale di 40 paesi, l’album «Discovery: Interstella 5555 Edition» – su cui è basato l’anime – sarà ripubblicato in edizione limitata con l’artwork originale dell’edizione giapponese, gli adesivi e la card del Daft Club.