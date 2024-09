Al teatro Sociale note solidali in memoria di Giulia Gabrieli

Una grande serata di musica per ricordare Giulia Gabrieli e il cammino intrapreso con lei. «Note per Giulia», evento che si terrà al Teatro sociale sabato 5 ottobre alle ore 21, sarà occasione per vivere emozioni di cui sarà vera ispiratrice Giulia Gabrieli con il suo «gancio in mezzo al cielo», titolo del suo libro, che ha preso ispirazione dalle parole della canzone «Strada facendo» di Claudio Baglioni.

Il progetto benefico

Il gancio in mezzo al cielo è stato per la giovane, scomparsa a 14 anni nel 2011, l’aiuto ricevuto dalla fede e dalla presenza di Dio nei momenti più difficili della sua malattia. L’intero incasso della serata sarà devoluto all’associazione «conGiulia Onlus», a sostegno dei progetti di solidarietà che hanno come scopo quello di rendere migliore la vita delle persone più fragili, in stretta collaborazione, in particolare, con il reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Papa Giovanni XXIII.