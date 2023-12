Arriva Santa Lucia, ecco le iniziative per le famiglie

Bergamo si prepara ad accogliere la santa più amata dai bambini, con un ricco palinsesto di eventi proposti da istituzioni e associazioni culturali per accompagnare grandi e piccoli nell’atmosfera delle feste. Grazie a «Che Spettacolo il Festival!», la programmazione dedicata alle famiglie nel palinsesto della Capitale Italiana della Cultura, la città sarà teatro di tante iniziative, tra cui l’inconsueto allestimento teatrale en plein air di Teatri Mobili che porta in città - dal 7 a mercoledì 13 dicembre, grazie all’Associazione Arts - un bus e un camion trasformati in luoghi di fantasia e stupore grazie alla messa in scena, all’interno, di originali pièce di teatro di figura, o lo spettacolo di circo contemporaneo Sinergia 3.0 dalle compagnia spagnola Nueveuno, con musica, scenografia, luci ed emozioni che si evolvono in parallelo, in calendario sabato 16 alle 18 al teatro Sociale.

«A Santa Lucia, tradizione molto sentita in particolare dai bambini, abbiamo rivolto ogni anno uno sguardo attento a creare occasioni di coinvolgimento e festa per i più piccoli e le famiglie - ha spiegato l’assessore alla Cultura, Nadia Ghisalberti -. Nell’anno de La Città illuminata, attraverso Che Spettacolo il Festival!, primo cartellone di una Capitale della Cultura esclusivamente rivolto alle giovani generazioni, il mese di dicembre a Bergamo e Brescia sarà davvero ricco di sorprese anche internazionali, elemento quest’ultimo che ha contraddistinto tutto il progetto family friendly rendendolo di grande valore e di apprezzamento per il pubblico fino ad oggi numeroso ovunque. E in particolare il programma si concluderà con un evento gratuito al teatro Sociale, dove la compagnia Nueveuno proporrà una sorprendente performance di circo contemporaneo».

Tra le numerose proposte anche il laboratorio didattico al museo archeologico, domenica 10 alle 16, la proiezione di cartoni animati a Daste, lunedì 11 alle 18, e il baby art tour della Gamec, un percorso guidato per bimbi Under 3 anni in programma sabato 16 alle 10,30.