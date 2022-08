Aspettando la chiusura della Carrara weekend con apertura serale, dj-set e street food - Il programma

«NeverEnding Carrara. Un weekend in museo verso il 2023» è il titolo dell’evento che per tre giorni, dal 26 al 28 agosto, animerà la pinacoteca e la piazza antistante. Non solo arte, si punta sull’intrattenimento per congedarsi dal pubblico in vista del riallestimento. Mentre il museo resterà eccezionalmente aperto al pubblico sino alle 24 (con biglietto di ingresso al prezzo speciale di 5 euro), negli spazi esterni si farà festa con dj set (la proposta musicale spazierà dal funk alla disco, dal jazz all’ house), street food, cocktail e persino un mercatino delle pulci in stile anglosassone. Ad aprire il fine settimana, la sera del 26 agosto a partire dalle 19, sarà, in piazza Carrara, un djset affidato a Borderline e Snow Patrol. Cocktail bar e food truck completeranno l’offerta. L’accesso alla piazza sarà gratuito e aperto a tutti. I dj set proseguiranno nelle due sere successive, sempre dalle 19, con Winstan e Borderline. Sabato e domenica «Flea market», il mercatino del fatto a mano, del vintage e del riciclo di moda e design. Tra le proposte del fine settimana anche una «Museum Escape» pensata per la festa. Un’esperienza immersiva «che porta il visitatore all’interno delle opere esposte, svelando inganni, presagi e curiosi retroscena», recita il programma dei festeggiamenti, visibile sul sito web dell’Accademia Carrara (www.lacarrara.it). «Tre giorni pensati per salutare i bergamaschi e dar loro appuntamento alla riapertura il 26 gennaio 2023 con tante novità in museo» annuncia il responsabile operativo Gianpietro Bonaldi.