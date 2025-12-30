Bergamo Night Service: navetta notturna gratuita tra musica, mobilità sostenibile e sicurezza

Un nuovo modo di muoversi in città nelle ore serali e notturne, unendo mobilità sostenibile, musica e sicurezza. È questo lo spirito di Bergamo Night Service, il progetto ideato da Noid e Unplug – The Sound of the City, che debutta lunedì 5 gennaio con una prima edizione aperta e gratuita, in programma dalle 19 a mezzanotte.

Bergamo Night Service nasce come navetta notturna che attraversa alcuni dei principali luoghi del centro cittadino e della nightlife, offrendo ai partecipanti la possibilità di spostarsi in modo più consapevole, riducendo l’uso dell’auto privata e vivendo la città come uno spazio condiviso.

Un percorso che connette i luoghi della città

«Si vuole creare una rete di spostamento che attraversa alcune delle zone più frequentate nelle ore serali» Il servizio propone un itinerario urbano pensato per mettere in relazione quartieri, piazze e punti di aggregazione. Il percorso collega infatti Colle Aperto, Viale Vittorio Emanuele, Piazza Libertà, Porta Nuova, Piazza Pontida, Via Broseta e Via Previtali, creando una rete di spostamento che attraversa alcune delle zone più frequentate nelle ore serali.

«L’accesso al bus é libero e gratuito senza alcun controllo dell’età e sarà possibile salire e scendere dalle fermate Atb delle vie del percorso» spiega Michele Marcelli, tra gli organizzatori e titolare di Unplugd. Si partirà da via Broseta fino a Colle Aperto con le tappe segnalate e per 4 ore il bus girerà per Bergamo e a ritmo della musica di Noid . «Si tratta di un sogno che avevamo da tempo e una prima sperimentazione per capire come la città recepisce il progetto, anche per capire se c’è un margine di interesse da arte del Comune di Bergamo». L’iniziativa del 5 è totalmente finanziata dagli organizzatori con l’utilizzo di un bus Atb.



La musica a bordo, senza «invadere» la città

Bergamo Night Service, la locandina Uno degli elementi distintivi del progetto è l’esperienza musicale: all’interno della navetta trovano spazio set firmati Noid, pensati esclusivamente per il viaggio. Un dettaglio importante: la musica resta contenuta all’interno del mezzo, senza diffondersi all’esterno né invadere lo spazio pubblico, accompagnando il tragitto come momento di ascolto condiviso e rispettoso del contesto urbano.

Non una festa itinerante, ma un esperimento culturale e sociale

Bergamo Night Service non nasce come evento commerciale o party su ruote, ma come esperimento culturale e sociale. L’obiettivo è offrire un’alternativa sicura, accessibile e gratuita per vivere la notte in città, valorizzando il trasporto collettivo e promuovendo una cultura del divertimento responsabile.

Servizio gratuito

Il servizio è gratuito e, sottolineano gli organizzatori, l’idea è spostare l’attenzione sul vivere la città in modo consapevole e sostenibile. Dalle informazioni recuperate online «sul bus non sarà possibile introdurre cibo e bevande di alcun tipo».

Un progetto con e per le nuove generazioni

L’iniziativa guarda in particolare alle nuove generazioni, coinvolte non solo come pubblico ma come parte attiva del progetto. «Un percorso che cresce dal basso e che punta a costruire, passo dopo passo, un nuovo immaginario della notte urbana, fatto di connessioni, rispetto degli spazi e sicurezza» spiegano gli organizzatori.