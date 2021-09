Bergamo unita nella pandemia commuove Venezia - Foto

Una nutrita delegazione di bergamaschi è sbarcata ieri al Lido di Venezia per partecipare alla proiezione del documentario «Le 7 giornate di Bergamo», presentato ufficialmente alla 78a edizione del Festival internazionale d’Arte cinematografica. Presenti in sala le associazioni e i volontari, dagli Alpini all’Accademia dello Sport per la Solidarietà, da Confartigianato ai «semplici» tifosi atalantini, che l’anno scorso, all’esplodere della pandemia sono scesi in campo con la reazione e la tempra tipica della nostra terra, realizzando in soli sette giorni l’ospedale da campo alla Fiera di Bergamo.